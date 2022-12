 Überregulierung: Schäuble regt grundlegende Staatsreform in Deutschland an

Schäuble regt grundlegende Staatsreform in Deutschland an

Der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat eine grundlegende Staatsreform in Deutschland vorgeschlagen, um das Gemeinwesen wieder effizienter zu machen. Der Staat sei „durch perfektionistische Überregulierung ähnlich dem gefesselten Riesen Gulliver in zu Vielem fast schon handlungsunfähig geworden”, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag im Bundestag.