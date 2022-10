 Ukraine: Russland hat 75 Raketen auf Städte im Land abgefeuert

KIEW (dpa-AFX) -Russland hat nach offiziellen Angaben aus Kiew am Montag 75 Raketen auf verschiedene Städte in dem überfallenen Land abgefeuert. 41 davon habe die ukrainische Luftabwehr abgeschossen, teilte der Berater des ukrainischen Präsidentenbüros, Mychajlo Podoljak, in einem Video in seinem Kanal im Nachrichtendienst Telegram mit. Russland zeige damit nach zahlreichen Niederlagen in seinem Krieg gegen die Ukraine, dass es am Ende sei. "Das sind die Todeszuckungen eines verwundeten Tieres", sagte er.

KIEW Die Angriffe auf die Zentren ukrainischer Städte hätten einmal mehr die "terroristische Natur des russischen Regimes" gezeigt. "Die Masken sind gefallen: Das ist gezieltes massenhaftes Töten von Zivilisten und die Zerstörung von ziviler Infrastruktur." Die russische Armee habe keine Ahnung, wie sie auf dem Schlachtfeld kämpfen solle und schieße deshalb mit Raketen auf Menschen. Neben der Hauptstadt Kiew waren auch viele andere Großstädte im Land von Raketenschlägen betroffen. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

