Ukrainischer Präsident kündigt Rüstungsindustrieschau im Herbst an

KIEW (dpa-AFX) -Präsident Wolodymyr Selenskyj hat für den Herbst ein "Forum der Rüstungsindustrie" in der Ukraine angekündigt. "Zum ersten Mal wird auf der Staatsebene eine Veranstaltung von solchem Ausmaß stattfinden", sagte Selenskyj am Donnerstag bei seiner täglichen Abendansprache via Telegram. Bei der Veranstaltung sollen ukrainische und ausländische Rüstungshersteller ihre Produktion präsentieren.