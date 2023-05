Umfrage: 40 Prozent in Deutschland für zweite Amtszeit von der Leyens

BERLIN (dpa-AFX) -Vor der Europawahl im nächsten Jahr hat Ursula von der Leyen (CDU) als EU-Kommissionspräsidentin bei den deutschen Wählern keine Mehrheit hinter sich. In einer am Dienstag veröffentlichten Forsa-Umfrage für den "Stern" gaben nur 40 Prozent der Befragten an, dass sie eine weitere Amtszeit von der Leyens gut fänden. 48 Prozent beantworteten eine entsprechende Frage dagegen mit "nicht gut", 12 Prozent mit "Weiß nicht".