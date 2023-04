 Umfrage: Drei Viertel halten Girls' Day in Deutschland für sinnvoll

KÖLN (dpa-AFX) -Den Girls' Day, einen bundesweiten Aktionstag für die Berufsorientierung von Schülerinnen, halten die meisten Deutschen für sinnvoll. In einer Umfrage des Instituts Yougov stimmten 75 Prozent der Befragten dieser Aussage zu. 15 Prozent finden ihn nicht sinnvoll, und 11 Prozent machten keine Angabe, wie Yougov am Montag in Köln berichtete. Mehr Frauen (77 Prozent) als Männer (72 Prozent) schätzen den Girls' Day. Er findet in der Regel am vierten Donnerstag im April statt, in diesem Jahr am 27. April.

KÖLN Mit dem Girls' Day soll das Interesse von Mädchen an Berufen und Studienfächern geweckt werden, in denen sie bislang unterrepräsentiert sind, vor allem im Handwerk, Naturwissenschaften und Technik. Der Orientierungstag wird von der Bundesregierung gefördert. Industrie, Handwerk, Handel und Gewerkschaften unterstützen ihn.