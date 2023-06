Umfrage: Mehrheit gegen deutsche Kampfjet-Lieferungen an Ukraine

BERLIN (dpa-AFX) -Eine Mehrheit der deutschen Bevölkerung ist einer Umfrage zufolge gegen Kampfflugzeug-Lieferungen der Bundesrepublik an die Ukraine. 64 Prozent der Befragten lehnen deutsche Lieferungen ab, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage von Infratest Dimap für den ARD-"Deutschlandtrend" hervorgeht. 28 Prozent befürworten Lieferungen, 8 Prozent trauen sich den Angaben zufolge keine Aussage in dieser Frage zu.