 Umfrage: Mehrheit sieht keine Gefahr für eigenen Job durch KI

BERLIN (dpa-AFX) -Eine Mehrheit der Menschen in Deutschland befürchtet nach einer Umfrage nicht, dass ihre berufliche Tätigkeit durch Künstliche Intelligenz ersetzt wird. 52 Prozent gaben in einer Yougov-Umfrage an, davon eher nicht oder überhaupt nicht auszugehen. Sechs Prozent befürchten dagegen sehr, dass solche Software eines Tages ihre Tätigkeit übernimmt, zwölf Prozent rechnen eher damit.

BERLIN Software mit Künstlicher Intelligenz (KI) erzeugt eigene Inhalte auf Grundlage großer Mengen an Informationen, die sie zum Anlernen verarbeitet hat. Bei Texten zum Beispiel schätzen Programme wie ChatGPT Wort für Wort, wie ein Satz weitergehen sollte.