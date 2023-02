 Umfrage: Nur jeder dritte Deutsche hat Vertrauen in die Bundeswehr

BERLIN (dpa-AFX) -Nur jeder dritte Deutsche hat einer Umfrage zufolge Vertrauen in die Bundeswehr. Insbesondere mit Blick auf die Ausstattung gibt es große Bedenken, wie aus einer repräsentativen Umfrage von infratest dimap für den ARD-"Deutschlandtrend" hervorgeht, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Nur 8 Prozent der Befragten gaben an, großes beziehungsweise sehr großes Vertrauen zu haben, dass die aktuelle Ausstattung für ihren Auftrag ausreicht. 85 Prozent äußerten mit Blick darauf wenig bis gar kein Vertrauen.

BERLIN Dass sie im Bündnis mit den Partnern einen möglichen Angriff auf das Nato-Territorium abwehren könnte, trauen 38 Prozent der Befragten der Bundeswehr derzeit zu. Eine knappe Mehrheit (54 Prozent) gab an, sie habe wenig bis gar kein Vertrauen in der Frage. Wenig bis gar kein Vertrauen hat eine Mehrheit (60 Prozent) der Deutschen auch darin, dass die Bundeswehr angemessen gegen rechtsextremes Gedankengut in den eigenen Reihen vorgeht. Nur 28 Prozent äußerten sich in dieser Frage positiv. Mit Blick auf die Bundeswehr insgesamt gaben nur 35 Prozent der Befragten an, großes oder sehr großes Vertrauen in die Bundeswehr zu haben. Dieser Wert ist nach Angaben der ARD der niedrigste, der seit 1998 in vergleichbaren Umfragen gemessen wurde. Zuletzt sei die Frage im September 2020 gestellt worden, damals hätten noch 59 Prozent von sich gesagt, großes beziehungsweise sehr großes Vertrauen in die Bundeswehr zu haben.