 Umfrage: Sparen bei Balkonkraftwerken wichtiger als Nachhaltigkeit

KÖLN (dpa-AFX) -Wer mit der Anschaffung eines Balkonkraftwerkes liebäugelt, schielt einer Umfrage zufolge vor allem auf potenzielles Geldsparen. Fast die Hälfte der Befragten gab das in einer YouGov-Erhebung als Grund für den Kauf einer solchen Mini-Solaranlage an. Nachhaltig zu leben wäre demnach für jeden Vierten ein Anschaffungsgrund. Für die repräsentative Umfrage im Auftrag von Ebay Deutschland wurden 1054 Menschen befragt.

KÖLN Demnach hat sich knapp ein Drittel der Deutschen schon mit Balkonkraftwerken beschäftigt. Rund 26 Prozent gaben an, das künftig in Erwägung zu ziehen. Weitere 29 Prozent wollen sich auch künftig nicht damit beschäftigen. 3 Prozent gaben an, schon ein Balkonkraftwerk installiert zu haben. Ästhetische Mängel wären für 17 Prozent der Befragten ein Hindernis für eine solche Anlage.

Balkonkraftwerke bestehen in der Regel aus ein bis zwei Solarmodulen und einem Wechselrichter. Dieser wandelt den Solarstrom in Haushaltsstrom um, der direkt in die Steckdose eingespeist werden kann. Mit dem Strom können dann Haushaltsgeräte betrieben werden. Im Gegenzug wird weniger Strom aus dem öffentlichen Stromnetz bezogen.

Ob sich ein solches System lohnt, hängt laut Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen unter anderem vom Anschaffungspreis und dem Strompreis ab. Mit der jährlichen Strommenge aus einem Solarmodul lasse sich etwa ein Kühlschrank und eine Waschmaschine in einem Zwei-Personen-Haushalt ein Jahr lang betreiben.