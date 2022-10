 Umfrage: SPD und Grüne gewinnen dazu, FDP verliert

KÖLN (dpa-AFX) -Nach der Landtagswahl in Niedersachsen können einer neuen Umfrage zufolge SPD und Grüne auf Bundesebene zulegen, während die FDP verliert. Im neuen Deutschlandtrend für das ARD-"Morgenmagazin" kommen die Sozialdemokraten auf 19 Prozent, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, das sind zwei Prozentpunkte mehr als bei der vorherigen Umfrage von Anfang Oktober. Die Grünen verbessern sich um einen Punkt auf 20 Prozent. Der dritte Partner in der Ampelkoalition, die FDP, sackt hingegen um einen Punkt auf 6 Prozent ab, laut ARD der niedrigste Wert seit Dezember 2020. In Niedersachsen hatten die Liberalen nach dem vorläufigen Ergebnis nur 4,7 Prozent erreicht und es damit nicht in den Landtag geschafft.

KÖLN Die Union bliebe mit 26 Prozent stärkste Kraft, büßt aber zwei Punkte ein. Die AfD kann ihr Ergebnis von 15 Prozent halten, ebenso die Linke mit 5 Prozent. Wahlumfragen sind generell mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang. Die nächste Bundestagswahl steht regulär erst im Jahr 2025 an. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen