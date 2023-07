 Umwelt: Verkehr vs. Klimaschutz: Regierung weist Vorwürfe zurück

Verkehr vs. Klimaschutz: Regierung weist Vorwürfe zurück

Mit einem eigenen Sofortprogramm für den Verkehrssektor will die Organisation Fridays for Future (FFF) den Druck auf die Bundesregierung für ein Umsteuern in der Verkehrspolitik erhöhen. Darin fordern die Aktivistinnen und Aktivisten unter anderem ein Tempolimit von 120 Kilometern pro Stunde auf Autobahnen oder den Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) sowie den der Schiene.