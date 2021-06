 Umweltbelange: Klimaaktivisten gegen VW - An Bagger und Schienen angekettet

Klimaaktivisten gegen VW - An Bagger und Schienen angekettet

Im Kampf um eine Mobilitäts- und Energiewende haben Klimaaktivisten sich an Bagger und Schienen beim Autobauer Volkswagen gekettet. Rund 40 Aktivisten der Gruppe „Runter vom Gas” sammelten sich am Freitagmorgen an einer Baustelle und einem Kraftwerk bei Volkswagen.