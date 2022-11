 UN: Menschen in China haben das Recht, friedlich zu demonstrieren

NEW YORK (dpa-AFX) -Angesichts der Proteste gegen die harte Null-Covid-Strategie in China haben die Vereinten Nationen das Recht der Menschen dort und überall auf freie Versammlung und Meinungsäußerung betont. "Wir glauben an die Bedeutung des Rechts der Menschen, sich friedlich zu versammeln und zusammenzuschließen - des Rechts, friedlich zu demonstrieren", sagte ein UN-Sprecher am Montag in New York. Man rufe die zuständigen Behörden auf, dieses Recht zu garantieren.

NEW YORK Es sind die größten Demonstrationen seit der Demokratiebewegung 1989 in China, die das Militär damals blutig niedergeschlagen hatte. Sie richteten sich gegen die strikten Maßnahmen der chinesischen Null-Covid-Politik wie wiederholte Lockdowns, Corona-Massentests und Zwangsquarantäne. Die chinesische Regierung will nichts von Unzufriedenheit im Volk über ihre Null-Covid-Maßnahmen wissen und hat die Polizeipräsenz im Land verstärkt. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

