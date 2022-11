UN-Menschenrechtsrat befasst sich in Sondersitzung mit dem Iran

GENF (dpa-AFX) -Der UN-Menschenrechtsrat befasst sich auf Antrag Deutschlands und Islands kommende Woche mit der Lage im Iran. Die Sondersitzung findet am 24. November statt, wie das UN-Menschenrechtsbüro am Montag in Genf mitteilte.