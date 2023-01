 UN prognostizieren geringes Wachstum der globalen Wirtschaft

NEW YORK (dpa-AFX) -Angesichts ökonomischer Turbulenzen durch den Ukraine-Krieg und der Klimakrise rechnen die Vereinten Nationen weltweit mit einem historisch niedrigen Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr. Dieses werde sich "voraussichtlich von geschätzten 3 Prozent im Jahr 2022 auf nur noch 1,9 Prozent im Jahr 2023 verlangsamen, was eine der niedrigsten Wachstumsraten der letzten Jahrzehnte darstellt", teilten die UN am Mittwoch mit. Auch im Folgejahr wird nur eine moderate Steigerung auf 2,7 Prozent prognostiziert.

NEW YORK Verantwortlich macht die Weltorganisation dafür mehrere ökonomische "Schocks" durch den Ukraine-Krieg - zum Beispiel bei der weltweiten Versorgung mit Energie und Nahrung - sowie der daraus entstandenen hohen globalen Inflation. Auch die Corona-Pandemie spiele weiterhin eine Rolle. Viele Länder liefen 2023 zudem Gefahr, in eine Rezession zu fallen. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen