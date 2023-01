UN warnen vor Bildungskrise in Ost- und Südafrika

NAIROBI/JOHANNESBURG (dpa-AFX) -Die Vereinten Nationen warnen am Internationalen Tag der Bildung am Dienstag vor einer Verschärfung der Bildungskrise im östlichen und südlichen Afrika. In einer gemeinsamen Mitteilung des Kinderhilfswerks Unicef und der Bildungsorganisation Unesco heißt es, 41 Millionen der insgesamt rund 165 Millionen schulpflichtigen Kinder dort erhielten keine ausreichende Schulbildung. Zu der Region gehören sowohl Krisenländer wie der Südsudan und Somalia aber auch Südafrika und Namibia.