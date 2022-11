 Unfälle: Radfahrerin in Berlin nach Unfall mit Lkw gestorben

Radfahrerin in Berlin nach Unfall mit Lkw gestorben

Die bei einem Unfall mit einem Betonmischer in Berlin lebensgefährlich verletzte Radfahrerin ist tot. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag gemeinsam mit. Die 44-Jährige sei am Donnerstagabend im Krankenhaus verstorben.