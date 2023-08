 Union fordert 'Krisengipfel' zur wirtschaftlichen Lage

BERLIN (dpa-AFX) -Die Union sieht eine zunehmend schwierige wirtschaftliche Lage in Deutschland und hat die Ampel-Koalition zum Handeln aufgefordert. Statt "Ampel-Urlaub" wäre ein Krisengipfel im Kanzleramt angesagt, sagte die wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Julia Klöckner, am Dienstag. Die Wirtschaftslage sei sehr ernst, Deutschland verliere massiv an Wettbewerbsfähigkeit.

BERLIN Zusammen mit dem CSU-Wirtschaftspolitiker Hansjörg Durz forderte Klöckner fünf kurzfristige Maßnahmen zur Entlastung der Unternehmen. So müsse die Stromsteuer gesenkt und die sogenannte Verlustverrechnung ausgeweitet werden. Es brauche zudem "Turbo-Abschreibungen", weniger Bürokratie und steuerfreie Mehrarbeit.