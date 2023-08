Union schickt mehr als 80 Fragen zur Wirtschaftslage an Regierung

BERLIN (dpa-AFX) -Angesichts der Konjunkturflaute und Sorgen um den Standort Deutschland hat die Unionsfraktion einen Katalog mit mehr als 80 Fragen an die Bundesregierung geschickt. Die wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Fraktion, Julia Klöckner, sagte am Donnerstag, eine umfassende Bestandsaufnahme sei dringend erforderlich, um aus der angespannten Situation die richtigen Schlüsse zu ziehen und wirksame wirtschaftspolitische Maßnahmen zu ergreifen. "Die Wirtschaftslage in Deutschland spitzt sich von Woche zu Woche zu."