Union will Hilfspaket konstruktiv begleiten - Viele Fragen offen

BERLIN (dpa-AFX) -Die Union will nach Angaben von CDU-Vize Andreas Jung die Umsetzung des bis zu 200 Milliarden Euro umfassenden Hilfspakets der Bundesregierung gegen die hohen Energiepreise konstruktiv begleiten. Es sei richtig, dass systemrelevante Unternehmen gestützt und Preise gebremst werden sollen, sagte der energiepolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion am Freitag im ARD-"Morgenmagazin". Die Absage an die Gasumlage sei überfällig gewesen.