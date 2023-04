Unions-Außenexperte Wadephul fordert Schulterschluss in Chinapolitik

KARUIZAWA (dpa-AFX) -Unions-Außenexperte Johann Wadephul hat nach der China-Reise von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) einen parteiübergreifenden Schulterschluss in der Politik gegenüber Peking verlangt. "Deutschland braucht einen nationalen Konsens in der China-Politik", sagte der CDU-Politiker, der Baerbock auf der Reise zusammen mit Abgeordneten der Ampel-Koalition in China und Südkorea begleitet hatte, der Deutschen Presse-Agentur. Die Union sei "bereit, daran mitzuwirken". Der Ampel warf Wadephul angesichts ihres internen Streits über die geplante China-Strategie der Bundesregierung eine dramatische außenpolitische Uneinigkeit vor.