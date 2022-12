 Unions-Fraktionsvize Jens Spahn fordert zentrale Einwanderungsbehörde

BERLIN (dpa-AFX) -Der CDU-Politiker Jens Spahn fordert die Schaffung einer zentralen Einwanderungsbehörde, um die Zuwanderung ausländischer Fachkräfte zu beschleunigen. Denn dabei gebe es zurzeit etliche Mängel, sagte der ehemalige Gesundheitsminister dem "Spiegel". So würden ausländische Abschlüsse nicht schnell genug anerkannt. Problematisch sei außerdem, dass Fachkräfte sich an die gleiche Anlaufstelle wenden müssten wie "ein nur geduldeter Migrant", kritisierte Spahn. Das verlangsame die Verfahren.

BERLIN Der CDU-Politiker wünscht sich eine zentrale Anlaufstelle, in der "die Dinge zügig und wertschätzend ablaufen". Dadurch solle vor allem Fachkräften der Weg in den deutschen Arbeitsmarkt erleichtert werden, sagte er dem "Spiegel".

Die Bundesregierung will die immer größere Lücke an Fachkräften in Deutschland künftig auch mit viel mehr Arbeitskräften aus dem Ausland füllen. Anders als heute sollen verstärkt Nicht-EU-Bürgerinnen und

-Bürger ohne anerkannten Abschluss ins Land kommen dürfen.

Auswahlkriterien sollen etwa Berufserfahrung oder Deutschlandbezug sein. Das Bundeskabinett hatte Ende November entsprechende Eckpunkte beschlossen.