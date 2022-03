 Unruhen, Konflikte & Kriege: AfD-Fraktion ringt um Haltung zum Krieg gegen die Ukraine

Berlin (dpa) - Die AfD-Bundestagsfraktion ringt bei einer Klausurtagung in Oberhof in Thüringen um ihre Position zum Krieg in der Ukraine.

Es habe sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass man nach dem 24. Februar - dem Beginn des Krieges gegen die Ukraine - nicht mehr so reden könne wie davor, heißt es auf der AfD-Klausur. Teilnehmer berichteten der Deutschen Presse-Agentur von einer intensiven und konstruktiven Debatte über ein gemeinsames Papier. Teilweise werde um jedes Wort gerungen. Ein kontroverses Thema seien Sanktionen gegen Russland. „Klar gibt es viele Kontroversen", sagte Stephan Brandner, parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion, der dpa. Er sprach sich dafür aus, bei Sanktionen gegen Russland darauf zu achten, wie stark sie Deutschland schaden könnten. Beobachtung der AfD durch Verfassungsschutz ist Thema Die AfD tritt seit Jahren für ein enges Verhältnis zu Moskau ein. Es habe sich aber nun die Erkenntnis durchgesetzt, dass man nach dem 24. Februar nicht mehr so reden könne wie davor, sagte ein Teilnehmer der Fraktionsklausur. Es handele sich um einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, den man verurteilen müsse.

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Beraten wird bei dem Treffen, das noch bis Samstag dauert, auch über die Themen Energiepreise und Corona. Das Urteil des Kölner Verwaltungsgerichts zur möglichen Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz steht nicht explizit auf der Tagesordnung. Dennoch ist es Gesprächsthema. Hier hieß es von Teilnehmern, keiner sei darüber glücklich. Es habe sich um einen „politischen Scheinprozess, dessen Urteil schon vorher feststand” gehandelt. „Man wird die Begründung noch abwarten und dann in Berufung gehen”. Brandner zufolge wird sich eine Arbeitsgruppe damit beschäftigen, welche Auswirkungen das Urteil auf die Fraktion hat, etwa auf die Mitarbeiter.