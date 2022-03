 Unruhen, Konflikte & Kriege: Baerbock rechtfertigt deutsche Waffenlieferungen an Ukraine

Baerbock rechtfertigt deutsche Waffenlieferungen an Ukraine

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat angesichts des russischen Angriffskriegs Waffenlieferungen an die Ukraine gerechtfertigt. „Wenn die Welt sich wandelt, muss die Politik sich wandeln”, sagte Baerbock am Samstag in Cottbus auf einem Grünen-Landesparteitag.