 Unruhen, Konflikte & Kriege: Heil will Flüchtlinge schnell in Arbeitsmarkt integrieren

Heil will Flüchtlinge schnell in Arbeitsmarkt integrieren

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will Flüchtlinge aus der Ukraine schnell in den deutschen Arbeitsmarkt integrieren. In der kommenden Woche werde er dazu Gespräche mit Vertretern von Wirtschaft, Gewerkschaften, Sozialverbänden, Bund und Ländern führen, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch im Deutschlandfunk.