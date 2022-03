 Unruhen, Konflikte & Kriege: Wladimir Klitschko in Deutschland: Mehr Hilfe für Ukraine

Der frühere Box-Weltmeister Wladimir Klitschko ist mit einer Delegation aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew nach Deutschland gefahren.

Wladimir Klitschko, ehemaliger ukrainischer Box-Profi, spricht vor einem von den russischen Truppen beschossenen Wohnhaus mit Journalisten. Foto: -/ukrin/dpa (Foto: dpa) Wladimir Klitschko besucht Deutschland

Klitschko trifft sich am Donnerstagmittag in Berlin mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck „Es sind Treffen mit hochrangigen Politikern für eine politische Unterstützung der Ukraine geplant”, teilte sein Bruder Vitali, der Bürgermeister von Kiew, am Donnerstag im Nachrichtenkanal Telegram mit. Es gehe dabei um wirtschaftliche, humanitäre und militärische Hilfe für den von Russland angegriffenen Staat.

Treffen mit Habeck geplant

Klitschko trifft sich am Donnerstagmittag in Berlin mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), wie eine Sprecherin bestätigte.

„Wir sind dankbar für die geleistete Hilfe, brauchen aber im Krieg gegen die russische Armee dringend sowohl noch mehr humanitäre als auch militärische Unterstützung”, sagte Wladimir Klitschko der „Bild”. Nach Informationen der Zeitung soll die Delegation mindestens zwei Tage in Deutschland bleiben. Demnach hatte die Delegation um mehrere Gespräche mit verschiedenen Ministern gebeten.

Moskau hat vor fünf Wochen einen Krieg gegen das Nachbarland Ukraine begonnen. Nach UN-Angaben wurden bereits etwa 1200 Zivilisten getötet. Allgemein wird jedoch von weitaus höheren Opferzahlen ausgegangen.