Unternehmen in Deutschland fürchten Einbrüche - 'Das Schlimmste kommt noch'

BERLIN (dpa-AFX) -Die deutsche Wirtschaft erwartet einen harten Winter und ein schwieriges Jahr 2023. Als Gründe nannte der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) am Mittwoch die Energiepreiskrise, die hohe Inflation und die trübe Weltkonjunktur. "Die Unternehmen befürchten, dass das Schlimmste noch kommt", erklärte DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben am Mittwoch in Berlin.