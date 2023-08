 Urlaubsende: Nach den Ferien: So starten Sie gut in den Arbeitsalltag

Nach den Ferien: So starten Sie gut in den Arbeitsalltag

Zurück an den Schreibtisch oder in die Werkstatt: Dass sich die Lust darauf nach einem Urlaub womöglich in Grenzen hält, ist verständlich. Dies sei ein normaler „Anpassungsprozess”, heißt es vom Institut für angewandte Arbeitswissenschaft (ifaa). Meist reguliere sich die fehlende Motivation nach ein bis zwei Wochen wieder von allein.