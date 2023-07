 US-Anleihen am verkürzten Handelstag mit Verlusten

NEW YORK (dpa-AFX) -US-Staatsanleihen haben im verkürzten Handel am Montag Verluste verzeichnet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) weitete sein anfängliches Minus aus und notierte zuletzt 0,32 Prozent tiefer bei 111,91 Punkten. Die Rendite für zehnjährige Treasuries stieg im Gegenzug auf 3,86 Prozent.

NEW YORK Im Fokus stand am Anleihemarkt der ISM-Index für die US-Industrie, der für den Juni eine überraschende Stimmungseintrübung belegte. Beobachter hatten hingegen einen moderaten Anstieg erwartet. Der Indikator, der den achten Monat in Folge eine schrumpfende Industrie signalisiert und den niedrigsten Stand seit Mai 2020 erreichte, weist einen hohen Gleichlauf mit der tatsächlichen Wirtschaftsentwicklung auf. Deshalb wird er von Analysten und Marktteilnehmern stark beachtet.