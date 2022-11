 US-Anleihen: Auftaktgewinne abgegeben - Robuste Daten aus der Wirtschaft

NEW YORK (dpa-AFX) -US-Staatsanleihen haben am Dienstag ihre Gewinne aus dem frühen Handel abgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) notierte zuletzt prozentual unverändert bei 110,59 Punkten. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen betrug 4,06 Prozent.

NEW YORK An den Finanzmärkten herrscht vor dem am Mittwoch anstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank Fed Nervosität. Es wird fest damit gerechnet, dass die Fed mit einer weiteren deutlichen Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte gegen die hohe Inflation ankämpfen wird.

Robuste Daten aus der US-Industrie und vom US-Arbeitsmarkt ließen am Dienstag die Furcht vor einem auch künftig harten geldpolitischen Kurs der Fed mit hohem Tempo bei Zinsanhebungen wieder größer werden.