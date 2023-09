 US-Anleihen: Ausschläge nach EZB-Entscheidung

NEW YORK (dpa-AFX) -Den Kursen von US-Staatsanleihen hat es am Donnerstag an einer klaren Richtung gefehlt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zuletzt um 0,04 Prozent auf 110,06 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Anleihen betrug wenig verändert 4,25 Prozent.

NEW YORK Für einen kurzen Ausschlag nach oben sorgte am frühen Nachmittag der Zinsschritt der Europäischen Zentralbank (EZB). In einer mit Spannung erwarteten Entscheidung hob der Rat den Leitzins um weitere 0,25 Prozentpunkte auf 4,5 Prozent an. Zugleich signalisierte die EZB, dass der Zinsgipfel im Euroraum erreicht sein könnte. Die Kurse der US-Staatsanleihen gaben anfängliche Gewinne wieder ab.

In den USA sind die Erzeugerpreise im August derweil stärker gestiegen als erwartet. Sie legten zum Vorjahresmonat um 1,6 Prozent zu, während sich die Kernrate leicht abschwächte. Die Erzeugerpreise beeinflussen die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Von der nächsten Sitzung der Fed in der kommenden Woche wird aktuell keine weitere Zinsanhebung erwartet.