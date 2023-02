 US-Anleihen bauen Gewinne nach Fed-Entscheid deutlich aus

NEW YORK (dpa-AFX) -US-Staatsanleihen haben am Mittwoch ihre Kursgewinne in Reaktion auf den Zinsentscheid der amerikanischen Notenbank Fed sowie Aussagen zur weiteren Geldpolitik deutlich ausgebaut. Zuletzt stieg der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) um 0,882 Prozent auf 115,45 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere sackte im Gegenzug auf 3,40 Prozent ab.

NEW YORK Die Währungshüter hoben zur Bekämpfung der Inflation ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte wie erwartet an und setzten damit ihren moderateren geldpolitische Straffungskurs fort. Jüngste Daten zeigen, dass die hohe Inflation in der größten Volkswirtschaft der Welt auf dem Rückzug ist. "Damit signalisiert die Fed, dass sie sich allmählich auf das Ende des aktuellen Erhöhungszyklus zubewegt", schrieb Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners in einer Studie. "Zu früh freuen sollten sich Anlegerinnen und Anleger allerdings nicht. Die Fed erkennt die Fortschritte auf der Inflationsseite zwar an, beschreibt die Inflation aber weiterhin als zu hoch." Für alle, die auf nur noch eine weitere Zinserhöhung gehofft hätten, sei dies eine Enttäuschung.