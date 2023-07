 US-Anleihen bauen Verluste aus

NEW YORK (dpa-AFX) -Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch ihre moderaten Anfangsverluste ausgebaut. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zuletzt um 0,52 Prozent auf 111,36 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Treasuries stieg im Gegenzug auf 3,94 Prozent.

NEW YORK Auf die Bekanntgabe des Protokolls zur letzten US-Notenbanksitzung reagierten die Notierungen nur wenig. Die Fed signalisierte nach der Zinspause Mitte Juni erneute Leitzinserhöhungen. "Fast alle" Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss würden weitere Anhebungen im Jahr 2023 erwarten, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll (Minutes) zur jüngsten Entscheidung vom 14. Juni. Man bleibe mit Blick auf die Inflationsentwicklung sehr aufmerksam, betonte die Fed.