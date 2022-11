US-Anleihen drehen ins Plus nach Fed-Protokoll - Renditen sinken

NEW YORK (dpa-AFX) -US-Staatsanleihen haben am Mittwoch nach einem schwächeren Start ins Plus gedreht und zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) legte zuletzt um 0,22 Prozent auf 112,86 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen sank im Gegenzug auf 3,71 Prozent.