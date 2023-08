US-Anleihen drehen nach schwachen Daten klar ins Plus

NEW YORK (dpa-AFX) -Die Kurse der US-Staatsanleihen haben am Dienstag nach schwachen heimischen Konjunkturdaten ihre anfänglichen knappen Verluste abgeschüttelt und klar ins Plus gedreht. Zuletzt gewann der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) 0,66 Prozent auf 110,36 Punkte. Im Gegenzug sackte die Rendite für zehnjährige Anleihen auf 4,12 Prozent ab.