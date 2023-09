US-Anleihen drehen trotz guter Arbeitsmarktdaten ins Plus

NEW YORK (dpa-AFX) -US-Staatsanleihen haben am Donnerstag nach einem verhaltenen Handelsstart ins Plus gedreht. Zuletzt stieg der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) um 0,26 Prozent auf 109,97 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Anleihen ging entsprechend auf 4,26 Prozent zurück.