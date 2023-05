 US-Anleihen fallen - Einzelhandelsumsätze belasten

NEW YORK (dpa-AFX) -US-Staatsanleihen sind am Dienstag unter Druck geraten. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel um 0,33 Prozent auf 114,91 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Papiere stieg im Gegenzug auf 3,55 Prozent.

NEW YORK Die Einzelhandelsumsätze im April erweisen sich unter dem Strich als Belastung für den Anleihenmarkt. Während diese schwächer stiegen als erwartet, erhöhten sich die Erlöse der sogenannten Kontrollgruppe deutlicher als gedacht. Die letztgenannte Größe geht in die Schätzung für das Wirtschaftswachstum ein. Der Einzelhandel ist für die wirtschaftliche Entwicklung in den USA besonders wichtig. Wenn die Branche zu stark anzieht, steigt die Inflationsgefahr, und die US-Notenbank muss eventuell mit Zinsanhebungen gegensteuern.

Im Blick steht auch ein Treffen von US-Präsident Joe Biden mit Politikern aus den Reihen der Republikaner und der Demokraten. Es geht um die Anhebung der staatlichen Schuldengrenze, die schon seit Wochen stockt. Zuletzt hatte der Mehrheitsführer der Republikaner im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, für Ernüchterung gesorgt, indem er von fehlenden Fortschritten sprach. Finanzministerin Janet Yellen warnt seit längerem vor Zahlungsausfällen, sollte der Schuldendeckel nicht rechtzeitig angehoben werden.