 US-Anleihen geben Gewinne im Handelsverlauf wieder ab

NEW YORK (dpa-AFX) -Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag ihre moderaten Gewinne im Handelsverlauf wieder abgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) zeigte sich zuletzt unverändert bei 109,08 Punkten. Die Rendite für zehnjährige Anleihen betrug 4,328 Prozent.

NEW YORK Der Fokus an den Märkten liegt bereits auf dem Treffen der Notenbanker beim geldpolitischen Symposium in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming. Dieses findet von Donnerstag bis Samstag statt.