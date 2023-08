 US-Anleihen geben nach Arbeitsmarktdaten etwas nach

NEW YORK (dpa-AFX) -Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag nach der Veröffentlichung des Arbeitsmarktberichts der amerikanischen Regierung leicht gesunken. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel im frühen Handel geringfügig um 0,06 Prozent auf 110,17 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Anleihen betrug 4,16 Prozent.

NEW YORK Zum Handelsauftakt am US-Rentenmarkt war bekannt geworden, dass sich der amerikanische Arbeitsmarkt weiter robust entwickelt. Die Daten konnten allerdings nur in den ersten Handelsminuten stärkere Kursbewegungen auslösen, bevor sich die Kurse schnell wieder auf dem Niveau des Vortages eingependelt haben. Am Markt war allgemein mit robusten Daten vom US-Arbeitsmarkt gerechnet worden.

Im Juli war die Zahl der Beschäftigten etwas schwächer als erwartet gestiegen. Dagegen ging die Arbeitslosenquote erneut zurück und fiel auf 3,5 Prozent. Die Stundenlöhne haben sich im Juli um 0,4 Prozent im Monatsvergleich erhöht und damit stärker als erwartet.

Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt spielt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik in den USA. Der starke Arbeitsmarkt sorgt für höhere Löhne, was die Inflation verstärken kann. Die US-Notenbank Fed versucht seit längerem, die hohe Inflation mit Zinserhöhungen in den Griff zu bekommen, was den Renditen von US-Staatsanleihen zuletzt Auftrieb verlieh.