 US-Anleihen geben wieder nach

NEW YORK (dpa-AFX) -Nach leichten Gewinnen zum Handelsauftakt haben die US-Staatsanleihen am Dienstag ins Minus gedreht. Zuletzt verlor der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) 0,26 Prozent auf 112,62 Punkte. Zehnjährige Treasuries rentierten mit 3,76 Prozent.

NEW YORK Verkaufsdruck kam angesichts der etwas ruhigeren Lage in China auf. In den Tagen zuvor hatten Proteste gegen die strikte Corona-Politik der politischen Führung die Frage nach der Reaktion der kommunistischen Partei und den wirtschaftlichen Folgen aufgeworfen. Dass die Unsicherheit jetzt etwas zurückgeht, geht zu Lasten sicherer Anlagen wie US-Staatsanleihen.

Konjunkturdaten aus den USA wirkten sich nicht nachhaltig auf die Notierungen am US-Anleihemarkt aus. Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im November erneut eingetrübt. Das vom Marktforschungsinstitut Conference Board ermittelte Verbrauchervertrauen fiel auf den niedrigsten Stand seit Juli.