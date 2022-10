 US-Anleihen gewinnen im frühen Handel

NEW YORK (dpa-AFX) -US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg im frühen Handel um 0,60 Prozent auf 110,39 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen fiel im Gegenzug auf 4,10 Prozent.

NEW YORK An den Märkten für Staatsanleihen zeigte sich allgemein ein deutlicher Rückgang der Renditen. Sowohl in den USA als auch bei europäischen Papieren gingen die Renditen deutlich zurück. Am Markt wurde auf die Zinserwartungen verwiesen. Es wird allgemein erwartet, dass sowohl die US-Notenbank Fed als auch die Europäische Zentralbank die Leitzinsen zunächst noch einmal deutlich anheben werden. Bei den Zinsentscheidungen in den folgenden Monaten sollten die Notenbanken ihre Geldpolitik aber nicht mehr ganz so straff gestalten, was die Renditen am Kapitalmarkt unter Druck setzte.

Im frühen Handel bauten die US-Anleihen ihre Kursgewinne vom Handelsauftakt weiter aus. Daten vom US-Immobilienmarkt zeigten eine etwas stärkeren Rückgang der Preise als erwartet.

Zuletzt haben höhere Hypothekenzinsen die Nachfrage nach neuen Immobilien unter Druck gesetzt. Dadurch wird das Wachstum der Hauspreise gebremst. Der zuletzt starke Anstieg der Leitzinsen treibt auch die Hypothekenzinsen nach oben und verteuert so die Kreditaufnahme für den Hauskauf.