 US-Anleihen im Handelsverlauf weiter im Plus

NEW YORK (dpa-AFX) -US-Staatsanleihen haben am Mittwoch im Handelsverlauf einen kleinen Teil ihrer Auftaktgewinne abgegeben. Nicht zuletzt brachte auch das im Dezember überraschend auf den höchsten Stand seit April zurückgekehrte Verbrauchervertrauen in den USA die Renditen am Anleihemarkt etwas unter Druck.

NEW YORK Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zuletzt um 0,12 Prozent auf 113,67 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere fiel zugleich auf 3,67 Prozent. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen