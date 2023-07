 US-Anleihen im weiteren Verlauf kaum bewegt

NEW YORK (dpa-AFX) -Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Montag nur wenig bewegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) legte zuletzt um 0,01 Prozent auf 111,36 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Anleihen fiel im Gegenzug auf 3,97 Prozent.

NEW YORK Der Handel bewegte sich in einer engen Spanne. Der etwas schwächer als erwartet ausgefallene regionale Einkaufsmanagerindex für Chicago bewegte kaum. Im weiteren Wochenverlauf indes rücken dann gleich mehrere wichtige Konjunkturdaten in den Fokus, unter ihnen der viel beachtete Einkaufsmanagerindex ISM und der Arbeitsmarktbericht für den Monat Juli.

Die Daten könnten Hinweise auf das weitere Vorgehen der US-Notenbank geben. Am vergangenen Mittwoch hatte die Fed die Zinsen wie erwartet nochmals angehoben, den künftigen Kurs aber offen gelassen. Am Markt wird inzwischen zunehmend erwartet, dass der Zinsgipfel erreicht ist.