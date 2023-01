 US-Anleihen: Kursgewinne nach schwachem Wochenauftakt

NEW YORK (dpa-AFX) -US-Staatsanleihen haben nach einem schwachen Wochenauftakt am Dienstag Kursgewinne verzeichnet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) legte zuletzt um 0,26 Prozent auf 114,58 Punkte zu. Im Gegenzug sank die Rendite zehnjähriger Staatspapiere auf 3,53 Prozent.

NEW YORK Dass die Arbeitskosten in den Vereinigten Staaten im Schlussquartal 2022 etwas schwächer als im Vorquartal und auch weniger als erwartet gestiegen waren, dürfte der US-Notenbank Fed bei ihrem Zinsentscheid am Mittwoch entgegenkommen. Eine Reihe im weiteren Tagesverlauf veröffentlichte US-Daten hatte unter dem Strich kaum einen erkennbaren Einfluss auf die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere.

Erwartet wird am Mittwoch eine weitere, wenn auch nur leichte Anhebung des Leitzinses durch die Fed um 0,25 Prozentpunkte. Die Obergrenze der Leitzinsspanne läge dann bei 4,75 Prozent. Wie es danach weitergeht, ist derzeit fraglich.