 US-Anleihen: Kursgewinne teilweise abgegeben

NEW YORK (dpa-AFX) -US-Staatsanleihen haben am Dienstag im Handelsverlauf ihre frühen Kursgewinne teilweise eingebüßt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stand zuletzt noch 0,31 Prozent höher auf 112,64 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere fiel im Gegenzug auf 3,79 Prozent.

NEW YORK Die Märkte in den USA waren am Montag noch geschlossen gewesen. Die Vorgaben aus Europa stützten die Anleihen etwas. Hier waren die Inflationssorgen nach Daten aus Deutschland etwas zurückgegangen.

Unterdessen stiegen in den USA die Bauausgaben im November im Vergleich zum Vormonat überraschend um 0,2 Prozent. Volkswirte hatten im Schnitt einen Rückgang um 0,4 Prozent erwartet. Der US-Bausektor wird seit einiger Zeit durch zahlreiche Entwicklungen belastet, darunter steigende Hypothekenzinsen.