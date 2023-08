 US-Anleihen: Kursverluste

NEW YORK (dpa-AFX) -Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Montag gefallen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) sank um 0,20 Prozent auf 109,97 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Anleihen stieg im Gegenzug auf 4,19 Prozent.

NEW YORK Anleger wägten ab zwischen der Hoffnung, dass die US-Wirtschaft eine Rezession umschiffen kann, und der Perspektive, dass die Zinsen noch länger hoch bleiben. Während an den Aktienbörsen zumindest die Technologiewerte gefragt waren, standen die als sicher geltenden US-Anleihen bei Anlegern nicht ganz oben auf der Wunschliste.

Die Verunsicherung an den Finanzmärkten bleibt aber mit Blick auf China hoch. Im Mittelpunkt stand die sich dort verschlimmernde Immobilienkrise infolge der Schieflage des Immobilienentwicklers Country Garden. Auch die Hoffnung auf Gegenmaßnahmen durch die chinesische Bankenaufsicht half am Montag nicht, die Sorgen bei den Anlegern zu mildern. So soll eine Taskforce auch anderswo die Risiken untersuchen.