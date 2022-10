 US-Anleihen legen deutlich zu

NEW YORK (dpa-AFX) -US-Staatsanleihen sind am Montag mit Kursgewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Am Markt war von einer Gegenbewegung auf die teils deutlichen Verluste in den vergangenen Wochen die Rede. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) legte um 0,63 Prozent auf 112,77 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen fiel im Gegenzug auf 3,7 Prozent. Sie liegt damit wieder etwas deutlicher unter ihrem unlängst markierten Höchststand seit dem Jahr 2010 von gut 4 Prozent.

NEW YORK Im Handelsverlauf rücken wichtige Wirtschaftszahlen in den Mittelpunkt. Erwartet wird zum einen der ISM-Index für die Industrie. Der bekannte Frühindikator liefert recht verlässliche Hinweise auf die Konjunkturlage in der weltgrößten Volkswirtschaft. Veröffentlicht werden auch Daten vom Immobilienmarkt, der zuletzt klar zur Schwäche neigte. Hintergrund sind vor allem die deutlichen Zinsanhebungen der US-Notenbank Fed, die sich in stark gestiegenen Hypothekenzinsen niedergeschlagen haben. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

