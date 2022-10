 US-Anleihen legen etwas zu

NEW YORK (dpa-AFX) -US-Staatsanleihen sind am Montag mit leichten Kursgewinnen in die Handelswoche gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg zuletzt um 0,21 Prozent auf 110,05 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen betrug 4,18 Prozent.

NEW YORK Am Freitag hatten die Anleihen noch stark unter Druck gestanden und die Rendite in der zehnjährigen Laufzeit war im Gegenzug zeitweise bis auf 4,33 Prozent gestiegen und damit den höchsten Stand seit 2007. Kurz vor dem Wochenende waren dann aber Spekulationen aufgetaucht, wonach die US-Notenbank Fed die Zinsen in den kommenden Monaten nicht so stark erhöhen könnte wie bisher gedacht, was den Anstieg der Renditen vorerst stoppte. Im weiteren Tagesverlauf werden kaum wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht, die für mehr Kursbewegung sorgen könnten. Auf dem Programm stehen nur Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager, die von S&P Global erhoben werden. Allerdings werden die Daten von S&P Global am Markt weniger stark beachtet als der ISM-Einkaufsmanagerindex. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

