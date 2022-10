 US-Anleihen legen im frühen Handel zu

NEW YORK (dpa-AFX) -Die Kurse von US-Staatsanleihen haben nach dem durchwachsenen Wochenstart am Dienstag zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg im frühen Handel um 0,31 Prozent auf 111,05 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen fiel im Gegenzug auf 3,97 Prozent.

NEW YORK Der breite, seit Anfang August zu beobachtende Renditeanstieg am Anleihemarkt hat sich zuletzt etwas abgeschwächt. Die Rendite für zehnjährige Papiere pendelte jüngst um die Marke von 4 Prozent. Am Markt haben die Anleger spekuliert, dass die US-Notenbank angesichts enttäuschender Konjunkturnachrichten die Leitzinsen eventuell weniger stark anheben könnte, um die hohe Inflation zu bekämpfen.

Im Handelsverlauf könnten auch neue Wirtschaftsdaten für Bewegung am Anleihemarkt sorgen. Auf der Agenda stehen die Industrieproduktion für September und der NAHB Hausmarktindex für Oktober.