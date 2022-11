 US-Anleihen legen im frühen Handel zu

NEW YORK (dpa-AFX) -US-Staatsanleihen haben am Dienstag mit Kursgewinnen auf Signale nachlassenden Inflationsdrucks reagiert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zu Handelsbeginn um 0,43 Prozent auf 112,59 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen fiel im Gegenzug auf 3,79 Prozent.

NEW YORK In den USA hat sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene weiter abgeschwächt. Die Erzeugerpreise stiegen im Oktober zum Vorjahresmonat um 8,0 Prozent und damit weniger stark als von Analysten erwartet. Diese beeinflussen die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Die allgemeine Inflation hat sich zuletzt ebenfalls abgeschwächt, rangiert aber weiter auf hohem Niveau. Von der Fed wird daher erwartet, dass sie ihren geldpolitischen Straffungskurs fortsetzt, jedoch mit etwas geringerem Tempo.